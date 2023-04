Z tego co pamiętam to jakaś idiotka jak zwykle zleciła jego pobicie bo miała z nim zatarg i szybko znalazła chętnych "kukoldów", ile jeszcze takich spraw potrzeba?

Prokuratura, policja i wolne sądy nie potrafią odpowiednio poprowadzić sprawy z nastolatkami, ale jak trzeba dipier@lić uczciwemu obywatelowi za brak maseczki etc. to są wtedy silni dopiero...