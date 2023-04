Pokaż całość

Warto przeczytać też ich regulamin aplikacji. Jeżeli nie ma tam nic o tym że jest to zabronione to mogą się #!$%@?ć na ryj a policja była użyta w roli cieci biedronkowskich.Nawet gdyby było tam info że jest to zabronione to biedronka powinna wystąpić w tej sprawie z powództwa cywilnego. Wewnętrzny regulamin sklepu to nie prawo.A nie że mandat 100....albo 500....albo ty 500 a brat 100. To świadczy o niewiedzy