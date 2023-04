Mój znajomek jest kierowcą autobusu. Opowiadał, że wiózł kiedyś do Włoch wycieczkę parafialną z jakiejś podlaskiej wiochy. W Rzymie jakaś babcia, z wycieczki, zagrała w kubki i oczywiście przegrała. Przyszła i płakała. Parafianie udali się grupowo prosić o zwrot kasy. Oczywiście zostali wyśmiani więc doszło do coraz większych nerwów, a finalnie do epickiej bitwy z kubkarzami. Jako że oddział parafian liczył ze 40 osób, więc kubkarze zostali rozgromieni i musieli uciekać.