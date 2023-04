Producenci tytoniu i polska branża tytoniowa niszczona przez Brukselę…

Lubię zapach dobrego tytoniu, kiedyś miałem okazję spróbować mieszanki z FTK Krasnystaw przed moczeniem.

No coś pięknego, w sam raz do piwa od czasu do czasu.



A to sklepowe? Syf.



Pomijając do wszystko, fajki to syf zaś Brukselę gonić na szczaw. Uświadamiać ludzi a nie utrudniać.

Mój dziad sadzil sam i to palił. Lekko 3 paczki dziennie, pił takie ilości alkoholu że ciężko sobie wyobrazić (też sobie robił). I co?

