No to skoro nic się tym rolnikom w Polsce nie opłaca, to niech się w końcu przearanżują i przestaną żerować na reszcie społeczeństwa. Dopłaty dla rolnictwa to dziesiątki miliardów każdego roku, a ci i tak #!$%@?ą, że to susza, to urodzaj, to ceny za wysokie, to za niskie. #!$%@?, kto ich trzyma w tym rolnictwie na siłę xd