Ale Antyszczepy to są ci*ty i de*ile. Ja tam nic do szczepień nie mam i nigdy nie byłem za ich przymusem, antyszczepy też miały takie same postulaty, ale tutaj widzę, że jak ktoś się zaszczepił to jest wykonywany na nim lincz. Z jednej strony frajerzy nie chcą aby ktoś im narzucał swoje poglądy a z drugiej jak ktoś jednak się zaszczepił to już go jadą i w ten sposób narzucają swój światopogląd Pokaż całość