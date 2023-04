Ciechanów: Kierowca audi trąbił na policjantów. Stanie przed sądem

Licznik w jego aucie wskazywał 104 km/h, gdy jechał przez teren zabudowany i trąbił na policjantów. Funkcjonariusze z Ciechanowa chwilę później zatrzymali go, przez co szofer stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Czeka go wizyta w sądzie, m.in. za niezgodne z przepisami używanie sygnałów dźwiękowych