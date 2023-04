"Problem ukraińskiego zboża to wcale nie jest problem z faktem, że to zboże wjeżdża do Polski, tylko z faktem, że urzędnicy, władze nie potrafią dopilnować, aby zboże, które wjeżdża w tranzycie, z Polski wyjechało."

Dodałbym jeszcze, że nikt nie sprawdza co wjeżdża i czy spełnia normy.