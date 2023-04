Idź do psychiatry, opowiedz swoją historię.

Specjalista be like: Shieeet, masz rację świat jest do niczego ale nie mogę z tym nic zrobić. Mogę za to przepisać legalne dragi które sprawią że łatwiej to będzie tolerować.



Nic się u nas systemowo nie zmieni, ponieważ

I tu masz do wyboru:

Absolutny przypadek skierował wszystkie rządy "cywilizowanej" części świata aby zgnoić, znienawidzić i zepsuć mężczyznę. Nawet do punktu przekonania go do nieodwracalnego zniszczenia ciała Pokaż całość