A podobno ZSRR brzydziło się nazizmem i zaciekle z nim walczyło.

Pokaż całość

Bo tak było. Stalin był bezwzględnym mordercą, cynikiem i paranoikiem, co nie znaczy że nie umiał ugrywać dla siebie żadntch korzyści z poliytyki międzynarodowej. Ribentrop mołotow był korzystny dla stalina, bo uważał on że niemcy wykrwawiają się na zachodzie. No i była to prawda, tylko że stalin patrząc niewiadomo gdzie, i czekając niewiadomo na co, wystawił się na atak Hitlera. Nawet