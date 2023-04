Nie to, żebym jakoś bronił Macrona, ale pamiętajmy, że to polityk, czyli ważność jego słów wynosi 24 godziny. Jeżeli jest z wizytą w Chinach mówi to co akurat pasuje gospodarzowi, żeby mieć większą szansę na jakiś deal. Jeżeli spytać go za tydzień o te słowa to powiedziałby, że miał co innego na myśli i został nie do końca dobrze zrozumiany itd.