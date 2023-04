Francja najpierw pozwoliła Niemcom zająć Austrie, Czechosłowacje i cześć Litwy doprowadzając do wojny. Potem ustępowała Putinowi co doprowadziło ataku na Ukrainę. A teraz onieśmielają Chiny przed atakiem na Tajwan. Raz, że Europa w tym Francja popadnie w taki kryzys, że cofniemy się w Rozwoju. To nie będzie jak z Rosją, że braki da się wziąść z alternatywnych źródeł. Dwa, że Macron się tam skomentował. Właz Puchatkowi w tyłek, a nic nie dostał. Pokaż całość