"Stosownie do przepisów umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej, każda ze stron umowy może wyznaczyć jednego przewoźnika lotniczego, który będzie uprawniony do realizowania przewozów lotniczych pomiędzy terytoriami Polski i Armenii. Jest to tzw. monodesygnacja. Bilateralna umowa ogranicza zatem liczbę przewoźników lotniczych, którym mogą być przyznane prawa przewozowe."



