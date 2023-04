Natomiast obronę Państwa zaczyna się od nauki patriotyzmu

Pokaż całość

No to jest trochę komiczne. Jak można nauczyć patriotyzmu? Do patriotyzmu jest potrzebna duma z tego, że mieszka się w danym kraju i poczucie, że to jest miejsce, które warto bronić. W innym przypadku "nauka patriotyzmu" nie różni się niczym od rzucania granatami w makiety czołgów NATO w ruskim przedszkolu.Ja otwarcie przyznaję, że nie czuję najmniejszej potrzeby obrony obecnej Polski i