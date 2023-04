to nie jest tak, że z dziecmi teraz tylko cos jest nie tak, pamietam jak na wykopie był opisany przypadek z lat 80tych, jak dzieciak kolege zabił baseballem, pochwalił i pokazał to innemu koledze, po czym poszli pojezdzic na rowerach, jak gdyby nic się nie stało, głośna sprawa w ameryce, i koleś do dzisiaj jako dorosły siedzi w więzieniu za to, bezskutecznie wysyłając apelacje, chociaż ja uważam że to nie jest dostateczna Pokaż całość