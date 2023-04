Rodzice 435 tys. najciężej chorych dzieci apelują do rządu o całkowite zniesienie zakazu pracy. By nie stracić świadczenia pielęgnacyjnego, opiekun, który jest specjalistą, musiałby pracować na mniej niż pół etatu za 22,8 zł brutto za godzinę. Utrzymanie dzieci to koszt ok. 6 tys. zł miesięcznie.