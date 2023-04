Można sobie to wyobrazić na przykładzie przestrzeni 3D, czyli trójwymiarowej przestrzeni, w której żyjemy. Możemy w niej się poruszać w trzech różnych kierunkach (przód-tył, lewo-prawo, góra-dół), ale nie możemy poruszać się w czasie, ponieważ czas jest poza tą przestrzenią. Jednak zgodnie z zasadą 4 wymiarów, czas jest traktowany jako czwarty wymiar przestrzenny, co oznacza, że można go sobie wyobrazić jako kolejną oś, która jest prostopadła do trzech wymiarów przestrzennych. W ten sposób, Pokaż całość