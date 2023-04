Problem "krzemówek" to niska żywotność, gorsza wydajność prądowa i problem z szybszym ładowaniem. Tak, w artykule piszą o ładowaniu w 6 minut... ale nie podają, jakiego ogniwa (najprawdopodobniej jest to poprzednia generacja i na dodatek bardzo małe ogniwo do specyficznych aplikacji).

Krzem to jedna z dobrych dróg do wspomożenia grafitowej anody.