Schizofrenia wypokowa odc. 2137.



Jak jest o dostępie do broni i prawie do samoobrony to bohaterzy-teoretycy udowadniają że obywatel powinien mieć prawo STRZELAĆ do policjanta który łamie jego prawa, i być natychmiast uznanym za niewinnego, mieć wypłacone odszkodowanie i on, bohater-teoretyk, tak by zrobił (a wszyscy by klaskali)!



No ale babcia Kasia to jest "lewaczka" więc bohaterzy-teoretycy pokryli się w swoich dziurach i siedzą cicho.