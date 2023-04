to że ktoś zemdlał w szkole to nic wyjątkowego. też pamiętam że zawsze jak był apel to kogoś wynosili. jedna z nauczycielek opowiadała że kiedyś dziewczyna od sztandaru zemdlała miała szczęście że chłopak który trzymał sztandar zdarzył ja złapać bo na nos leciała. u kacapów by go rozstrzelali bo sztandar upadł na podłogę. w innej szkole dziewczyna straciła zęby w ten sposób.