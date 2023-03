Ja to bym chciał żeby wprowadzono odgórnie urlop menstruacyjny w Polsce. I inne pro-kobiece przywileje. Szybciutko by się okazało czy pracodawcy chcą zatrudniać więcej kobiet. U mnie w korpo też mała grupka kobiet wyskoczyła niedawno z tym pomysłem. To reszta pań troszke bardziej myślących szybciutko je spacyfikowały wyjaśniając jaki wpływ na zatrudnianie kobiet by to przyniosło.