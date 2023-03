masz racje ale oni są zastosowane w tej opowieści tylko po to żeby zdyskredytować bohatera

a ojciec Chandlera ma powodować w nim poczucie wstydu podążające za nim od dzieciństwa

Pokaż całość

żona lesbijka to podwójna porażka RossaNieprawda, bo okazuje się że to wspaniałe matki dla jego syna.I ostatecznie przekonał się że to co robi ojciec to nie jest takie złe. Wręcz można wyciągnąć wnioski że dorósł do tego by zaakceptować