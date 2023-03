Od funkcjonalnej strony, to stara opera wciągała firefoxa nosem - chociażby gesty myszki w operze, swego czasu to była jedyna przeglądarka, która to miała; kwestię reklam w operze ogarniało się jakimiś keygenami z tego co pamietam; ale odkąd nowa opera, to fork chrome, firefox jest absolutnie bezkonkurencyjny, głównie za sprawą prywatności. Z drugiej strony rozumiem, że ludziom to lata, jaką mają przeglądarkę; sam używam i moja rodzina cała też używa firefoxa.