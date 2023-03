Nie ma się czego bać! Inflacja jest w odwrocie! Bo proszę państwa to nie jest zwykła inflacja - to putinflacja! Proszę państwa, ceny tak naprawdę nie rosną! A czemu spadają? Bo za poprzednich rządów, Pan Tusk co zna Putina, podniósł wiek emerytalny Polakom. My ceny obniżamy! I będziemy obniżać!