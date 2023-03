Skuriwnoxy z PiSu chcą wprowadzić do Warszawy zarząd komisaryczny i udupić Trzaskowskiego, który ma lepsze wyniki od Dudy. Teraz każda akcja to będzie "afera". Tutaj był ewidentny przypał, ale nie sądzę, żeby Trzaskowski był taki głupi, żeby zrobić coś takiego. Więc albo nie miał o sprawie pojęcia albo został celowo wrobiony. Przez kogo? Ch.j wie, ale może to być nawet jakiś insider.