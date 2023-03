Z pustego i Salomon nie naleje. Niestety dla polskich "elit" ta zaawansowana mądrość jest nie do pojęcia...



Emerytury wynoszą prawie 20% wydatków państwa. Czyli 20% podatków idzie na emerytury.



Jedyna dobra droga, to droga do likwidacji systemu emerytur społeczenych.

Tak, ludzie będą zmuszeni płacić na dzisiejszych emerytów, wiedząc, że do ich emerytury system przestanie obowiązywać częściowo lub w całości.

Jednak jak przestaniemy "produkować" nowych emerytów, to obciążenie będzie malało.



