Nie lubię tej pani, tym bardziej, że to filozof, ale nie powiedziała w tym zdaniu nic co nie jest prawdą. Od zawsze funkcjonowało pojęcie obojniaka, za dzieciaka się tak przezywało, co w ich wypadku jest tą jedną cechą genetyczną dla różnych konfiguracji ? Skąd wiemy, że noworodek nie jest obojniakiem, jeżeli sprawdziliśmy jedną daną cechę genetyczną ?