w ciemno - pewnie zabronili nękania, nie modlitwy, ale jakiś prawacki ściek lub tabloid napisał że modlitwy, a katotalibowie że im to do narracji pasowało, to powielają. niech ktoś zweryfikuje, jak faktycznie zakazano modłów nie nękania, literalnie, dosłownie to puszczam 50 pln na pah.