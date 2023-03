To tylko dowodzi mojej tezy,że Rosja jest harcownikiem Chin.Trzeba było przejąć kontrolę nad Ukrainą bo to przez nią jest wytyczony Nowy Jedwabny Szlak (druga nitka przez Białoruś).Jankesi dobrze o tym wiedzą,a nie po to wybrzeże Chin obsadzili swoimi sojusznikami,żeby towary bez przeszkód transportowano drogą lądową,więc wydali 5 miliardów $ na Majdan by przeciągnąć ten kraj do zachodniej strefy wpływów.