W moim idealnym świecie przyszłość narodu zabezpieczona by była przez utratę prawa do głosowania przez osoby, które przeszły na emeryturę, zgodziłbym się nawet na zabezpieczenie warunków życia tych osób w konstytucji aby tacy jak ja nie wpadli na pomysł utylizacji staruchów. Pytanie do dorosłych ludzi - ilu z was zgodziłoby się aby o waszym codziennym życiu i przyszłości decydowali wasi 70-letni rodzice? Nie znam nikogo kto by się na to zgodził, większość Pokaż całość