SMRy to jakieś idée fixe polskich rządzących chcących zrobić w Polsce poligon doświadczalny. Nie ma na świecie działającego reaktora, najbardziej zaawansowani są Kanadyjczycy którzy złożyli wniosek do regulatora jądrowego o zgodę na budowę.



Obajtek w myślach wybudował już więcej reaktorów i OZE niż Polska mocy potrzebuje zgodnie z ostatnią konferencją, a gdzie moce innych spółek energetycznych, w tym prywatnych?



Przez to że ceny energii wystrzeliły energetyka zaczyna rozwijać się w sposób niekontrolowany, Pokaż całość