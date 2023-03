Już nie tylko KPO. Polsce grozi utrata kolejnych 350 mld zł

Przeciez to nie chodzi o praworzadnosc czy jakies eko wymysly, jak nie A to bedzie B, paragraf zawsze sie znajdzie zeby nie wyplacac kasy. W praktyce Polska musialaby przestac istniec i przylaczyc sie do federacji Niemiec zeby byla praworzadna.

Jakby ten zniewiescialy rzad mial jaja to by anulowal kolejno dyrektywy z kazda niewyplaca transza. Nie dajecie kasy to ok, zapomnijcie o limitach CO2, dalej nie ma kasy? Ok natura 2000 anulowana... i Pokaż całość