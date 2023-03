W przewodzie pokarmowym jednego z psów znaleziono fragmenty skóry zagryzionego rowerzysty. Jak się tam znalazły? - Widocznie pośmiertnie musiały go polizać - przekonywał właściciel

No kurła one się chciały tylko pobawić i nie wiedziały a on umarł.. Japierdl... Gość albo miał popieprzone psy albo (w co bardziej bym był w stanie uwierzyć) tak je wychował...