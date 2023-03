Ten rząd w każdej sferze cofa nas o dwadzieścia lat wstecz. Jak byłam nastolatką, a później jak byłam na studiach to nie było problemu żeby we Wrocławiu dostać się do psychiatry czy psychologa. Jeśli się czekało to max miesiąc, nie było problemu ani z terapią grupową, indywidualną czy oddziałami dziennymi. Sama chodziłam na terapię i dobrze wspominam. Moi znajomi też chodzili, mój ojciec przez kilka miesięcy chodził na terapię grupową. Rano zaczynały Pokaż całość