To właśnie tyle jeżeli chodzi o niemiecki recykling na poziomie 95%...

Tak naprawdę ich przetwarzanie odpadów wtórnych jest nie lepsze niż u nas i wynosi ok 40%, a 55% to oni wysyłali do Chin, aż się Chiny nie zbiesiły i nie zabroniły tego to teraz wysyłają do Polski, krajów Europy wschodniej i do Afryki...