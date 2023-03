Górnicy jadą do Warszawy protestować przeciwko dyrektywie metanowej

Pokaż całość

Gwoli ścisłości, z tony kamiennego jest 2500 kWh, a z tony brunatnego ok. 2000 kWh.Prawdą jest, że przy wzrostach cen nośników energii z ost. 2 lat, to polski węgiel daje nam warunki ekstra taniego surowca energetycznego. Statystyka importu węgla do PL z roku 2022 to 1300 zł za tonę (26 mld zł za 20 mln ton). A ceny dostaw węgla z polskich kopalń to 359 zł/tonę za 2022 rok