Kurczę, dla mnie jako laika/odbiorcy końcowego, to już nie robi takiego wrażenia w tym sensie, że gdyby ktoś - nie uprzedzając mnie o Unreal 5 - powiedział mi, że to Crysis 1 z 2007 r., tyle że na lekkich modach graficznych, to bez zająknięcia dałbym temu wiarę.

Ale rozumiem, że po osiągnięciu pewnego pułapu (a dotarł do niego właśnie chyba Crysis 1) wzrost poziomu szczegółowości jest już coraz trudniej dostrzegalny.