To są takie typowo ruskomirowe wypowiedzi, jak w tym dowcipie o Leninie, który mógł wyrzucić dzieci przez okno, a dał cukierka. Nie pierwsze zresztą. Pisowscy aparatczycy mogą tak na okrągło, a co dopiero partyjne doły, czy sami trójzębni wyznawcy... Tam to już są otwarte nawoływania do wieszania, wypędzania z kraju nie-Polaków bez żadnych hipotetycznych figur retorycznych. Szyderczy dowcip ze stalinizmu staje się w XXI-wiecznej Polsce realem.