Ma rację co do nieprawidłowe procedury, co do braku możliwości odwołania się.



Nie może być tak że państwo stronę uznaje za szkodliwą i służącą putinowi i ją blokuje, ale NIE WSZCZYNA żadnych działań względem redakcji/wydawcy.



Obywatel Sommer ALBO łamie prawo ALBO działa w granicach prawa. To faktycznie jest cenzura prewencyjna i kolejny krok w rozkładzie państwa prawa i erozja praw obywatelskich. Bez dwóch zdań



Ale jednocześnie - chcącemu nie dzieje się krzywda. Pokaż całość