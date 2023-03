Warszawa: Tramwaj przytrzasnął mężczyźnie rękę i ruszył

Przy Dworcu Wileńskim w Warszawie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna chciał wsiąść do tramwaju, jednak nie zdążył. Drzwi przytrzasnęły jego dłoń. Pojazd ruszył, ciągnąc go za sobą. Policja przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że poszkodowany trafił do szpitala.