Zrobili z przeziębieniA spowodowanegO Covid Pandemię ale to byłO wiadome od samegO początku w momenciE gdy USA tak mocnO promowało PandemiĘ. AmerykaniE mieli tylko jedeN cel i po to ta urojonA pandemiA była. LudziE umierajĄ bo ich układY odpornościowE niszczą od wewnątrZ a nie Covid. Jakby było inaczeJ to ludzie starzY siedzącY w domach nie chorowali by z powodU Covid. FajnY ten wiruS gdzie znacznA część populacji nawet pozytywnegO testu na Covid Pokaż całość