Żyjemy w czasach, kiedy raz zostajesz dyrektorem jesteś nim do końca kariery zawodowej, niczym u Barei "mój mąż z zawodu jest dyrektorem". Przewalisz kupę kasy, firma straci przez ciebie pozycję i kontrakty. To nic inna przytuli cię bez dyskusji. Chore ale tak to działa. Nowa arystokracja.