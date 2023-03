To na kogo działa, MLM? Na dałnów? Na instagramie przegladam rolki, co któraś to wydziarana karyna która poszukuje pracownikow (MLM). Zawsze szczuje najnowszym srajfonem by pokazac podobnym karynom 500+ ze jest bogactwo z tego MLM. By nie bylo tez kilku facetow pajacow nagania, podobnie ajfony sa, dziary na ciele, gornolotne hasla nt zycia i zarabiania (a nie u janusza). HA TFU na nich.