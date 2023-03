Wykonawca, coś było #!$%@? i nie chciał aby to wyszło.

Jeżeliby wykonawca nie chciał, żeby wyszła na jaw jakaś wada to by musiał to zrobić PRZED odebraniem.Właśnie dlatego Ci napisałem, że Twoje twierdzenie jest bez sensu.A jeżeli by plac był odebrany to wykonawca nie miałby powodu, aby go podpalać bo nie potrzebowałby czegokolwiek ukrywać...