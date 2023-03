Skoro płci jest minimum 60, a niektórzy mówią już nawet, że i 300 to czemu kobiety mają zagarniać aż 40% udziałów w zarządach? Czy to nie dyskryminacja tych wszystkich pokemonów:



Agender

Androgyne

Androgynous

Bigender

Cis

Cisgender

Cis Female

Cis Male

Cisgender Female

Cisgender Male

Cisgender Man

Cisgender Woman

Female to Male

FTM

Gender Fluid

Gender Nonconforming

Gender Questioning

Gender Variant

Genderqueer

Intersex

Male to Female

MTF

Neither

Neutrois

Non-Binary

Other

Pangender

Trans Pokaż całość