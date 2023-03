Akcja w Lowes - takie tam Makro/Selgros z USA. Nasza lewica chce tego tutaj ale w sumie oni klaszcza juz jak sami mezczyzni negroidalni tu nas nachodza, polka przyjmie, welna na glowie dziecka to przepustka do katalogow mody (pochodz po agencjach z malymi modalami to zobaczysz). Krecic bata na bialego czlowieka i polakow kotrzy jeszcze musza konkurowac z murzynami o kobiety? Tego to jeszcze nie grali. Hindusi zreszta tez wam podbieraja samice Pokaż całość