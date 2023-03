Ludzie sami wybierają sobie kontent. Np. na YT wcale nie trafiam na wszystkie rakowe kanały. Po prostu YT mi ich nie podrzuca.

Na TT podobnie jak ktoś angażuje się w dramy to taki kontent dostanie.

Z TT korzystam do gotowania bo w 1-3 minutowych filmikach mam cały przepis i jest to wygodne narzędzie do tego. Poza tym trafiłem na ciekawe kanały o szewcu czy ogrodniku, który też odpowiadając na komentarz pomógł mi.