W Polsce na drodze rozwoju nie stały nigdy pieniądze, ale mentalność. Polska motoryzacja - XD, Energetyka jądrowa - CZARNOBYL, brak zapie*dolu w gównorobocie by miec jęzor do pasa - lesser i niewdzięcznik. Temat rzeka ale wygląda na to że umiemy tylko służyć u obcego, nigdy u siebie i dla samych siebie porządnie. A jak ktoś się wychylał z szeregu to konkurencja/władza hyc linijką po łapach a biznes do rowu.