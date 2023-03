Ale wiecie, że oddając krew się wypełnia taką ankietę, gdzie jest pytanie o to, czy wyrażasz zgodę na "odsprzedaż" tej krwi? Jak to komuś przeszkadza, to się nie zgadza. A skoro sprzedają krew ludzi, którzy się na to zgodzili, to w czym problem? Afera z dupy xD