16:30 - "przez pana dostałem mandat" nie przez swoją głupotę tylko przez pana



"byłem w radzie parafialnej" genialne tłumaczenie



swoją drogą mam nadzieję że chłop od toyoty też zapłaci i ciekawy jestem czy autor był na tyle zdeterminowany by poczekać i nagrać jak volvo wyjeżdża



Niby szkoda starszego Pana ale z drugiej strony skoro idą w zaparte że "proboszcz" wywalczył zmiany w ruchu drogowym to nie ma co tu bronić takich ludzi